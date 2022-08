Autoritatile ruse au anuntat, miercuri, destructurarea unei celule teroriste care ar fi la originea recentelor atacuri comise in Crimeea, in timp ce Administratia de la Kiev ameninta cu distrugerea podului care traverseaza Stramtoarea Kerci. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai grupului islamist Hizb-ut-Tahrir, conform site-ului Tagesschau.de. Serghei Aksjonov afirma ca celula era coordonata de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crimeea. Dupa anexarea Crimeei de catre Rusia…