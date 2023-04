Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul aplica ''duble standarde'' atunci cand vine vorba despre incalcarile drepturilor omului in lume, lucru evidentiat in special prin raspunsul dur si rapid la invazia rusa din Ucraina, releva raportul anual al organizatiei neguvernamentale Amnesty International, prezentat luni, transmit Reuters…

- Un grup de sotii si mame din Rusia i-au cerut presedintelui Vladimir Putin sa nu-si mai trimita sotii si fiii „la macel", fortandu-i sa se alature unor grupuri de asalt fara o pregatire sau provizii adecvate. Intr-o inregistrare video partajata de canalul independent rusesc de telegrama SOTA, femeile…

- Occidentul sprijina Kievul si, prin urmare, este complice la "atacul" comis de presupusi "sabotori ucraineni" in regiunea rusa Briansk, la frontiera cu Ucraina, a denuntat Ministerul rus de Externe.

- Viktor Orban adopta poziții tot mai pro-ruse in legatura cu razboiul din Ucraina. La un an de la invazia rusa in țara vecina, premierul ungar critica ceea ce el numește „razboiul indirect” al Europei impotriva Rusiei.

- Energoatom a raportat sambata ca in timpul atacului masiv cu rachete rusești asupra sudului Ucranei, au fost inregistrate la orele 08:25 și 08:27 (ora locala) zborurile a doua rachete de croaziera lansate de ruși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Serghei Șoigu acuza SUA și NATO ca vor sa plrelungeasa conflictul din Ucraina prin trimiterea de armament greu in aceasta țara. Totodata, el spune ca statele Occidentale au indemnat Kievul sa atace Rusia.

- De cateva luni de zile comunitatea internaționala asista in mod pasiv la prigoana impotriva ierarhilor și preoților ortodocși din Ucraina, care sunt amenințați, percheziționați, arestați, deposedați de cetațenie, iar acum sunt amenințați cu deportarea. Totul se desfașoara sub coordonarea serviciilor…

- Armistițiu inșelator. Kievul a anunțat ca, deși Moscova a fost cea care a propus o incetare a focului pe frontul din Ucraina, tot ea este cea care l-a incalcat. Mai mulți guvernatori ucraineni au declarat ca in ultimele 24 de ore rușii au atacat mai multe puncte civile.