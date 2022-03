Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, a indemnat țarile lumii sa lase Rusia fara drept de vot in Consiliul de Securitate al ONU și a declarat ca acțiunile Rusiei se apropie de „genocid”, transmit Reuters și AFP. „Aceasta este teroare. Vor bombarda și mai mult orașele noastre ucrainene, ne vor…

- Grecia a anuntat sambata ca sase civili din minoritatea greaca au fost ucisi si alti sase raniti in urma bombardamentelor rusesti in apropiere de Mariupol, in Ucraina, si ca l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei la Ministerul de Externe, informeaza AFP si Reuters. Bombardamentele au avut loc la…

- Dupa apelul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a se așeza la masa dialogului, de la Kremlin a venit și un raspuns. Purtatorul de cuvant a declarat ca Vladimir Putin e gata sa trimita o delegație a Rusiei in capitala aliatului sau bielorus, Mink, pentru a discuta cu ucrainenii. „Vladimir Putin…

- Putin și-a gasit gasit suport. Intr-o lume care, cel puțin la nivel declarativ, condamna gestul lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina, exista și excepții. Una dintre ele, Siria. Mai exact, președintele Republicii Arabe Siriene Bashar Assad. „Președintele sirian și-a exprimat sprijinul puternic pentru…

- Analiza mai atrage atentia ca Rusia a mobilizat 150.00 de soldati la granita cu Ucraina incepand din toamna. Unitati din toate districtele militare si parti ale armatei au fost mobilizate in acest scop, subliniaza serviciul de informatii externe, potrivit DPA, anunța Agerpres."Este cea mai mare mobilizare…

- Rusia nu a creat pana in prezent vreun grup de atac din forțele comasate la frontiera, care sa indice iminența unei ofensive in Ucraina, potrivit lui Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii. Ministrul a fost citat de agenția de presa oficiala ucraineana Ukrinform. Spusele ministrului distoneaza…

- Rusia cere plecarea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe al Rusiei. Moscova a solicitat garanții obligatorii din punct de vedere juridic din partea NATO ca blocul iți va opri expansiunea și va reveni la granițele…

- Președintele chinez Xi Jinping urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…