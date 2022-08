Rusia acuză Ucraina că a bombardat lângă centrala nucleară de la Zaporojie Rusia a acuzat sambata (27 august) forțele miltare din Ucraina ca bombardeaza centrala nucleara de la Zaporojie, descriindu-l drept „terorism nuclear”. Purtatorul de cuvant al ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, a declarat intr-un videoclip: „Regimul de la Kiev continua actele de terorism nuclear la centrala nucleara Zaporojie”, potrivit Reuters. „ In ultimele 24 de ore, artileria forțelor armate ucrainene a bombardat centrala de trei ori”.Reuters nu a putut verifica raportul de pe campul de lupta și nu a existat niciun raspuns imediat din partea Kievului la acuzație. Rusia și Ucraina… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

