Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al apararii a spus vineri ca un Airbus 320 cu 172 de persoane la bord a facut o aterizare de urgența în baza aeriana Khmeimim dupa ce apararea aeriana siriana aproape ca l-a lovit. Rușii acuza Israelul ca a folosit avionul Airbus-320 drept scut pentru a scapa de o riposta…

- Un sistem de aparare antiracheta de la baza aeriana Hmeimim din Siria a doborat doua rachete in apropierea acesteia, a informat luni postul Ikhbariya, citat de site-ul agenției Reuters.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța DEMISIA din PSD: Eu NU merg mai departe cu academicienii serviciilor…

- rtileria si aviatia turce au bombardat luni pozitii ale regimului sirian, in nord-vestul Siriei, omorand cel putin sase militari, ca riposta la tiruri soldate cu patru morti de partea turca, relateaza AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca intre 30 si 35 de militari ai regimului…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Qassem Soleimani a sosit pe aeroportul din Damasc insotit de patru militari din cadrul Gardienilor Revolutiei, la bordul unui vehicul cu geamuri fumurii, care l-a lasat la scara unui Airbus A320 apartinand companiei Cham Wings cu destinatia Bagdad, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Nici…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau sirian Bashar al-Assad, marti, la Damasc, marcand a doua vizita a liderului de la Kremlin in Siria, de cand Moscova a intervenit decisiv de partea presedintelui sirian intr-un razboi civil, noteaza Reuters.

- Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a declarat luni, in cadrul unui interviu, ca Statele Unite vand catre Turcia petrol din zacamintele siriene, acuzand ca Washingtonul „fura petrol” sirian, informeaza site-ul agenției ruse de presa TASS, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Noi norme ale UE se…