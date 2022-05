Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a simulat miercuri un atac nuclear, in enclava rusa Kaliningrad, situata in Marea Baltica, folosind un tir de rachete cu capacitate nucleara, a declarat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP.

Moscova a afirmat miercuri ca armata sa a simulat tiruri de rachete cu capacitate nucleara in enclava rusa Kaliningrad, in contextul in care fortele ruse isi continua ofensivele in Ucraina, scrie AFP preluat de agerpres.

- Tokyo si-a ”transmis ingrijorarile” Moscovei cu privire la testele cu rachete de croaziera efectuate de Rusia in Marea Japoniei, a declarat, vineri, ministrul japonez de Externe, Yoshimasa Hayashi, intr-o conferinta de presa, conform CNN. Moscova este indemnata ”sa se abtina de la orice actiuni care…

Rusia a organizat exercitii militare, sambata, la Kaliningrad – o enclava de la Marea Baltica cuprinsa intre Polonia si Lituania – a anuntat Comandamentul Flotei Marii Baltice, citat de agentia de presa rusa Interfax, la cateva zile dupa ce un oficial rus de rang inalt a avertizat statele europene cu…

