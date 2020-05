Rusia a raportat o crestere zilnica record a cazurilor de imbolnavire de COVID-19 Rusia a raportat vineri o crestere zilnica record a numarului de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, la o zi dupa ce prim-ministrul Mihail Misustin a anuntat ca a fost diagnosticat cu COVID-19 si a intrat in izolare.



Bilantul imbolnavirilor a crescut cu 7.933 de noi cazuri si a ajuns la 114.431, potrivit datelor furnizate de centrul rus de raspuns la criza noului coronavirus.



In ultimele 24 de ore au murit 96 de persoane diagnosticate cu COVID-19, ceea ce face ca bilantul total al deceselor sa fie de 1.169.



Vineri, un alt membru al guvernului rus, ministrul…



