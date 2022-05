Rusia a plătit vineri cupoane în valută pentru două emisiuni de euroobligaţiuni, evitând defaultul datoriilor Rusia se afla in pragul unui tip unic de criza a datoriilor, despre care investitorii spun ca ar fi pentru prima data cand o economie de piata emergenta majora este impinsa intr-un default al obligatiunilor de geopolitica, mai degraba decat de lipsa banilor. Depozitarul National pentru Decontari a declarat ca a platit cupoane in valuta pentru euroobligatiunile cu termen in 2026 si 2036, ambele fiind scadente pe 27 mai. Rusia s-a grabit vinerea trecuta sa faca in avans doua plati pentru datoria sa internationala, in cea mai recenta incercare de a evita un default, cu doar cateva zile inainte ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

