Rusia a expulzat mai mulți diplomați ai unor țări UE / Moscova acuză "pseudo-solidaritatea" exprimată față de Cehia Ministerul de externe al Rusiei a anunțat miercuri ca a ordonat expulzarea a șapte diplomați din Slovacia, Lituania, Letonia și Estonia ca raspuns la expulzarile unor oficiali ruși, relateaza Reuters.



Ministerul rus le-a dat la dispoziție diplomaților o saptamâna sa paraseasca țara. Trei dintre aceștia sunt din Slovacia, doi din Lituania și unul din Letonia, respectiv Estonia.



Rusia a acuzat cele patru țari ca și-au manifestat &"pseudo-solidaritatea&" cu Cehia care a ordonat majoritații personalului diplomatic rus sa paraseasca țara dupa dezvaluirea ca Moscova ar fi în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

