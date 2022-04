Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret care introduce restrictii privind vizele pentru cetatenii tarilor pe care Moscova le considera ”neprietenoase” ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei in Ucraina, relateaza Reuters. Decretul, care intra in vigoare luni, suspenda…

- David Arahamia, negociatorul-sef ucrainean in discutiile cu Rusia, a anunțat ca Moscova a acceptat “verbal” principalele propuneri ucrainene, urmand și o confirmare scrisa, așteptata in cursul zilei de duminica. David Arahamia a declarat, intr-o emisiune televizata, sambata seara, ca negoicerile de…

- Ministerul rus de Externe i-a transmis, luni, ambasadorului Statelor Unite la Moscova ca relațiile dintre SUA și Rusia sunt pe punctul de a fi rupte, dupa ce Joe Biden a afirmat ca Vladimir Putin este un criminal de razboi, potrivit Sky News. Rusia a invocat afirmații „inacceptabile” și „nedemne” de…

- Cu doar cateva ore inaintea celei de-a doua runde de negocieri dintre Ucraina și Rusia, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un nou mesaj lui Vladimir Putin, in cadrul unui discurs postat pe Facebook, in care s-a adresat poporului ucrainean si intregii lumi. „Du-te acasa!”, a fost…

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Aleksey Danilov, susține ca potrivit serviciilor de informații Vladimir Putin urmeaza sa decreteze stare de urgența in Federația Rusa, incepand din 4 martie, informeaza Pravda.ua. „Aceasta sunt datele serviciilor noastre de informații…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…

- Premierul britanic Boris Johnson va prezida, marti dimineata, o reuniune de criza privind situatia din Ucraina pentru a decide asupra unui „pachet important de sanctiuni”, dupa ce Moscova a recunoscut independenta regiunilor separatiste pro-ruse, Donetk si Lugansk a anuntat Downing Street, noteaza AFP.…

- Fost Comandant Suprem al NATO și consilier al președintelui Barack Obama, generalul James Jones a vorbit, intr-un interviu acordat jurnalistei Ana Maria – Roman, la “News Hour with CNN” de la Antena 3, despre planurile președintelui rus Vladimir Putin in criza dintre Rusia și Occident. Generalul Jones…