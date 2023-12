Stiri pe aceeasi tema

- Iga Swiatek (22 de ani) a adunat 23, 9 milioane de dolari in acest an. Jucatoarele de tenis domina topul realizat de revista americana Forbes. Finalul de an aduce cu el bilanțuri in diverse domenii, iar americanii de la Forbes au inventariat caștigurile sportivelor in 2023. Iga Swiatek este cea care…

- Ministerul de Interne al Rusiei l-a plasat pe Kyrylo Budanov, șeful agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), pe o lista de urmarit federal, a informat presa de stat rusa in 13 decembrie.Budanov a fost acuzat de „terorism” de catre Comitetul de Investigații al Rusiei in octombrie, impreuna…

- Primul apel la serviciul de urgenta a venit la ora 09:15, anuntand un incident la Scoala gimnaziala nr. 5 din cartierul Bejitki din Briansk. O fata din clasa a opta, care ar fi avut un conflict cu colegii, a intrat cu o arma de foc in scoala si a tras de mai multe ori.Arma de vanatoare cu care a tras…

- Ministerul de Interne al Rusiei l-a dat in cautare pe Andy Stone, purtator de cuvint al corporației americane Meta, se menționeaza pe site-ului ministerului. Anterior, Comitetul rus de Investigații a anunțat despre inițierea unui dosar penal impotriva angajaților Meta "in legatura cu acțiunile lor ilegale,…

- Trei cetațeni ruși au fost arestați marți la New York pentru ca au trimis in Rusia componente electronice cu dubla utilizare supuse sancțiunilor SUA din cauza razboiului dus de Moscova in Ucraina.

- La sfarșitul acestei veri, India și-a majorat de patru ori exportul de diamante din Rusia in expresie lunara și cu 9% in expresie anuala, a comunicat RIA – Novosti, preluata de Rosbalt, cu referire la datele Ministerului Comerțului și Industriei din India, inforemaza Rador Radio Romania.Ministerul a…

- Uniunea Europeana acorda 24 de milioane de euro Romaniei. Acești banii sunt pentru porturile maritime din Romania, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina. Schema a fost aprobata in conformitate cu cadrul temporar de criza și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a cerut vineri, 6 octombrie, sa fie produse mai multe avioane de lupta Su-34, in contextul in care forțele Moscovei iși continua ofensiva din Ucraina, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times.Kremlinul a anunțat recent o creștere masiva a cheltuielilor pentru…