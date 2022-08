Rusia a blocat adoptarea unei declarații privind tratatul de neproliferare nucleară din cauza unei mențiuni despre Ucraina Rusia a refuzat adoptarea declarației comune de la ONU din cauza unui paragraf a textului in care semnatarii exprima „ingrijorare profunda” cu privire la activitațile militare din jurul centralelor electrice ucrainene, inclusiv a centralei nucleare de la Zaporojie, pe care Rusia a cucerit-o la inceputul razboiului din Ucraina, relateaza BBC . Tratatul de neproliferare nucleara, care este revizuit de cei 191 de semnatari ai sai la fiecare cinci ani, are ca scop prevenirea raspandirii armelor nucleare. Nici participanții la ultima revizuire din 2015 nu au reușit sa ajunga la un acord. Acordul trebuia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

