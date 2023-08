Stiri pe aceeasi tema

- Un atac masiv cu drone Shahed-136 a avut loc, in noaptea de marti spre miercuri, asupra portului Izmail din regiunea ucraineana Odesa, au anuntat oficialii Comandamentului operational „Sud” al Fortelor Armate ale Ucrainei.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri dimineata ca ultimul atac rusesc cu drone asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa a fost un atac asupra "securitatii alimentare globale" si a cerut comunitatii internationale sa intervina, noteaza news.ro.Zelenski spune ca…

- Rusia a atacat miercuri dimineața portul Izmail de pe Dunare, la 15 kilometri de Tulcea. Un atac cu drone explozive rusesti a lovit infrastructura portuara si a provocat incendii in regiunea Odesa, in sudul Ucrainei. De asemenea, capitala Kiev a fost vizata de un atac masiv cu drone, dar toate au fost…

- In noaptea de 24 iulie, Rusia a atacat timp de aproape patru ore infrastructura portuara dunarena a Ucrainei cu drone kamikaze. Portul Reni, aflat la doar cațiva kilometri de Galați, a fost lovit și conform informațiior publicate de ediția ucraineana a revistei Forbes facilitațile operatorului portuar…

- Mai multe persoane au fost ucise si ranite in orasul portuar ucrainean Odesa in urma unui atac rus cu drone care a avut loc in timpul noptii, a anuntat armata ucraineana sambata dimineata, informeaza DPA. Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala…

- O serie de explozii a zguduit capitala Ucrainei in cursul diminetii de luni, la cateva ore dupa ce armata rusa a lansat zeci de rachete si drone iraniene Shahed-136 in cel de-al 15 raid nocturn asupra Kievului. Sirenele de alerta aeriana au sunat in jurul orei 11. Reporterii publicatiei Kyiv Post au…