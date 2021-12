Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile ruse de securitate FSB au anuntat luni ca au areastat 106 sustinatori ai unei grupari neonaziste pe care o acuza ca actiona sub egida Ucrainei, vecina si inamica Rusiei care dezminte orice implicare, relateaza AFP. FSB si Ministerul rus de Interne au arestat ”106 de sustinatori ai gruparii…

- Franta a avertizat Rusia cu privire la ”consecinte strategice si masive” pe care le va avea o eventuala agresiune rusa in Ucraina, in contextul in care Moscova este acuzata de comasarea a mii de militari la frontiera ruso-ucraneana, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Mesaje ferme au fost transmise…

- Trei scenarii mai mult sau mai puțin probabile sunt valabile pentru viitorul apropiat, dupa negocierile inconcludente dintre cei doi președinți, pe fondul mobilizarii militare ruse de la garnița Ucrainei: un pas inapoi al lui Putin, o soluție diplomatica sau o intervenție militara, scrie un profesor…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…

- Servicul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de antivacciniști, coordonata din interiorul Rusiei, care se folosea de mesajele impotriva vaccinului pentru Covid-19 cu scopul de destabiliza ordinea sociala și politica pentru a putea acapara puterea in mai multe regiuni ucrainene, potrivit…

- Oficiul statal de investigatii al Ucrainei l-a declarat vineri pe fostul presedinte al acestei tari Viktor Ianukovici suspect de crearea unui grup infractional organizat care a comis delicte grave in timpul protestelor care au condus la inlaturarea sa de la putere in 2014, relateaza agentia EFE,…

- Ungaria a acuzat luni Ucraina de amestec in afacerile sale interne dupa ce Kievul a criticat semnarea de catre autoritatile de la Budapesta a unui nou acord pe o durata de 15 ani de aprovizionare cu gaze naturale rusesti cu gigantul energetic Gazprom, relateaza Reuters. Acordul incheiat de…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…