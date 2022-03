Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina ziua 15. Negocierile pentru pace bat pasul pe loc, la mai bine de doua saptamani de la invazia rusa in Ucraina. Daca cele cateva runde nu au avut succes, parțile iși pun speranța in intalnirea dintre miniștrii de externe. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si omologul sau ucrainean…

- Rusia nu va mai participa la activitatile Consiliului Europei, care sunt subminate de statele occidentale, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit agentiilor ruse TASS, preluata de Reuters, si Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O echipa de corespondenti de la Deutsche Welle va primi permisiunea de a-l însoti pe cancelarul german Olaf Scholz în calatoria sa la Moscova de saptamâna viitoare, a anuntat luni Kremlinul, desi postul german a primit interdictie de a mai lucra în Rusia, relateaza agenția germana…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov, negociatorul sef al Moscovei la discutiile cu SUA pe probleme de securitate, a declarat miercuri ca el nu crede ca exista riscul ca un razboi pe scara larga sa inceapa in Europa sau in alta parte, dand asigurari ca Moscova nu are planuri sa atace, sa loveasca…

- Ministerul de Externe rus a confirmat planurile Moscovei de a discuta despre cererile ei privind securitatea cu Washingtonul la 10 ianuarie , a anuntat agentia de presa RIA, citata de Reuters.Ministerul il citeaza de asemenea pe viceministrul de externe Serghei Riabkov spunand ca raspunsul Statelor…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat vineri ca sediul consulatului Rusiei la Lvov, in Ucraina, a fost atacat cu un cocteil Molotov, transmite Reuters. Ministerul a protestat in mod oficial fata de acest atac, pe care l-a numit 'un act de terorism', potrivit Agerpres.De asemenea,…

- Rusia a decis sa interzica intrarea a sapte cetateni britanici pe teritoriul sau, ca masura simetrica dupa ce Londra a sanctionat sapte cetateni rusi, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit Reuters. Numele cetatenilor britanici vizati de aceasta masura nu au fost dezvaluite.In…