Rusia a amendat Google cu aproape 100 milioane dolari Un tribunal rus a anuntat vineri ca a amendat Google, o divizie a grupului american Alphabet Inc, cu 7,2 miliarde de ruble (98 milioane de dolari), pentru ca in mod repetat nu a sters continut pe care Moscova il considera ilegal, aceasta fiind prima amenda bazata pe cifra de afaceri in Rusia in acest tip de caz, transmite Reuters. Reprezentantii Google au precizat intr-un email ca analizeaza decizia tribunalului inainte de a decide viitoarele masuri. Aceasta amenda record face parte dintr-o serie de sanctiuni adoptate de autoritatile ruse impotriva companiilor tech straine. Dar amenda de vineri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a anuntat vineri ca a amendat Google, o divizie a grupului american Alphabet Inc, cu 7,2 miliarde de ruble (98 milioane de dolari), pentru ca in mod repetat nu a sters continut pe care Moscova il considera ilegal, aceasta fiind prima amenda bazata pe cifra de afaceri in Rusia in acest…

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a anuntat ca inca 27 de diplomati rusi au fost expulzati din SUA si vor parasi aceasta tara pe 30 ianuarie, relateaza duminica Reuters. ”Diplomatii nostri sunt expulzati (…) Un grup numeros din randul colegilor mei, 27 de persoane impreuna cu familiile lor…

- Google, deținut de compania Alphabet Inc., a declarat joi ca reduce taxele pe care aplicațiile ce funcționeaza pe baza de abonament trebuie sa le plateasca pentru Magazin Play la 15%. Conform Reuters , in urma criticilor aduse de companii precum Spotify sau Netflix, Google și-a injumatațit taxele pe…

- Facebook s-a conformat cererilor Rusiei de a sterge continut pe care Moscova il considera ilegal, dar inca se poate confrunta cu o amenda consistenta daca nu se grabeste sa actioneze mai rapid in acest sens, a relatat marti ziarul Vedomosti, care citeaza autoritatea rusa pentru reglementarea telecomunicatiilor…

- Rusia amenința sa blocheze in intregime YouTube pe teritoriul ei dupa suspendarea contului canalului RT in limba germana și a unui alt canal media apropiat, Der Fehlende Part. Acestea sunt acuzate ca au difuzat „informații false” legate de Covid-19. Moscova promite „toleranța zero pentru astfel de incalcari”.…