- Pe fondul tensiunilor reinnoite din estul Ucrainei, Rusia a trimis 15 nave de razboi in Marea Neagra pentru manevre, relateaza sambata DPA, potrivit AGERPRES. Ele au trecut sambata prin Stramtoarea Kerci din Peninsula Crimeea, a anuntat marina, potrivit agentiei de presa Interfax. Nu…

- Statele Unite au renuntat la desfasurarea a doua nave de razboi in Marea Neagra saptamana aceasta, prin stramtorile turcesti, in contextul tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, conform informatiilor vehiculate miercuri de oficiali si mass-media din Turcia, transmite AFP. Surse diplomatice turce au declarat…

- "Urmarim cu profunda ingrijorare activitatea militara rusa in jurul Ucrainei", a postat pe Twitter Josep Borrell dupa o conversatie la telefon cu ministrul de externe ucrainean, Dmitri Kuleba."Sprijinul neclintit al UE pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei", a adaugat el.Josep…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia împotriva oricarei încercari de intimidare a Ucrainei, în urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP și Agerpres. "Suntem absolut îngrijorati de escaladarile recente…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…