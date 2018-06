Stiri pe aceeasi tema

- RUSIA 2018. Croatia a obtinut calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale, dupa ce a invins, joi seara, la Nijnii Novgorod, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Argentinei. In schimb, Leo Messi și colegii sai sunt aproape de a parasi turneul final. Sud-americanii au nevoie de jocul rezultatelor pentru…

- RUSIA 2018. Avertisment al expertilor in securitate cibernetica. Unele site-uri care transmit meciurile online de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia prezinta riscuri de securitate, prin care infractorii cibernetici promoveaza campanii menite sa compromita dispozitivele utilizatorilor, atrag…

- RUSIA 2018. Confederația Braziliana de Fotbal (CBF) ii va recompensa cu suma totala de 10 milioane euro pe componenții Selecao, daca aceștia se vor intoarce din Rusia cu cel de-al șaselea titlu mondial. Acordul referitor la primele pentru Cupa Mondiala 2018 a fost incheiat saptamana trecuta de conducerea…

- RUSIA 2018. Marți vor avea loc ultimele partide din cadrul primei faze a grupelor turneului final al Cupei Mondiale. Columbia vs Japonia și Polonia vs Senegal sunt cele doua meciuri ale Grupei H care vor avea loc marți. Ziua se va incheia cu o noua reprezentatie a gazdelor, Rusia urmand sa intalneasca…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…

- Israelul a atacat milițiile șiite din Siria susținute de Iran, a anunțat, joi, premierul Benjamin Netanyahu, catalogand aceasta acțiune ca pe un potențial ajutor de a opri exodul refugiaților musulmani catre Europa, informeaza Reuters, citata de mediafax.ro. Oficialii israelieni au dezvaluit faptul…

- Rusia nu are intentia de a se reintegra in G8, fiind multumita sa lucreze cu formatul G20, a indicat sambata seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, a doua zi dupa apelul lui Donald Trump in acest sens, scrie AFP, citata de news.ro. Potrivit lui Lavrov, ale carui afirmații au fost difuzate de televiziunea…