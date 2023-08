Politia regionala din Catalonia- regiune autonoma a Spaniei, situata in extremitatea de nord-est a Peninsulei Iberice- a arestat doi presupusi autori ai unui jaf pe aeroportul din Barcelona, care au sustras de la o familie de turisti rusi o geanta cu bijuterii si ceasuri de lux evaluate la peste 8,5 milioane de euro. Potrivit unor […] The post Ruși jefuiți pe aeroportul din Barcelona de o geanta cu bijuterii de 8,5 milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .