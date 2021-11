Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza pregatita pentru Emma Raducanu. Jucatoarea britanica cu tata roman, ocupanta locului 19 WTA, va fi una dintre vedetele turneului demonstrativ ce va avea loc, duminica, 28 noiembrie, la Royal Albert Hall din Londra. Caștigatoarea US Open va „incrucișa” racheta cu romanca Gabriela Ruse (85 WTA),…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de tenis Transylvania Open, desfasurat la Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o, vineri seara, pe Jaqueline Cristian cu 6-1, 6-1, informeaza Agerpres. Simona Halep, locul 18 WTA, a trecut de Jaqueline Cristian, locul 105 WTA, in 67 de minute, dominand jocul…

- ​Emma Raducanu a efectuat primul antrenament în BT Arena din Cluj-Napoca, spectactorii înghesuindu-se sa o vada pe campioana en-titre de la US Open. A fost de altfel singura modalitate prin care sportiva sa fie observata lovind mingea de tenis: de luni, fanii nu vor mai avea voie în…

- Face furori și pe terenul de tenis, dar și pe covorul roșu, la evenimente! Emma Raducanu a surprins cu cea mai recenta apariție a sa. Celebra jucatoare de tenis in varsta de 18 ani a participat aseara, 28 septembrie, la premiera filmului „James Bond – No time to die”, de la Royal Albert Hall, din Londra,…

