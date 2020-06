Stiri pe aceeasi tema

- Rusaliile sau Pogorarea Sfantului Duh sunt sarbatorite de Biserica Ortodoxa Romana duminica, 7 iunie. De Rusalii, creștinii au parte de tradiții și obiceiuri in intreaga țara. Sarbatoarea Rusaliilor incheie ciclul pascal, cand se praznuiește minunea Pogorarii Duhului Sfant peste Apostolii Domnului.…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Rusaliile, sarbatoare cunoscuta si sub denumirea de Duminica Cincizecimii sau a Pogorarii Sfantului Duh. A fost numita „Rusalii” de la sarbatoarea trandafirilor din lumea romana „Rosalia”, consacrata cultului mortilor. Nu intamplator, sambata dinaintea Rusaliilor…

- „Invierea nu a avut martori, ea a fost receptata cu indoieli si necredinta. In vreme ce inaltarea Domnului a avut martori", povesteste parintele Anania, explicand ca, in momentul in care Mantuitorul s-a ridicat la ceruri, ucenicii l-au vazut si s-au intors in Ierusalim sa duca vorba mai departe „cu…

- Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe 21 mai pe Sfantul Imparat Constantin cel Mare și pe mama sa, Elena, cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. Datorita sfinților Constantin și Elena, creștinismul a devenit religie interzisa, jertfele sangeroase au fost interzise, iar duminica a…

- Crestinii ortodocsi ii celebreaza maine pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, fiind recunoscuti in istorie, in special in cea crestina, ca fiind cei care au ridicat prigoana asupra crestinilor din primii ani de dupa nasterea Mantuitorului, dedicandu-si apoi domnia in spiritul promovarii crestinismului…

- Creștinii ortodocși praznuiesc prima duminica dupa Paște, zi in care este pomenit Sfantul Apostol Toma, numita și Duminica Tomii. Aceasta zi reprezinta momentul intalnirii dintre Sfantul Apostol Toma și Mantuitor, intalnire care ii da și apostolului ”necredincios” dovada Invierii Domnului. Despre Toma,…

- Astazi e Joia Mare pentru creștinii ortodocși și greco-catolici Manastirea Putna. Foto: Arhiva. Creștinii ortodocși și greco-catolici sunt astazi în Joia Mare, ziua în care își amintesc de cina cea de taina, de arestarea și de judecarea lui Iisus. În biserici…

- Crestinii ortodocsi intra de astazi in Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare. Astfel, in aceste zile, Biserica pomeneste ultimele zile ale lui Hristos pe Pamant, inainte de Rastignire si Inviere.