Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului anunta ca vineri, 3 iunie, va fi comemorata implinirea a 70 de ani de la deportarile din fostul judet Vlasca, care au avut loc in iunie 1952.Potrivit IICCMER, intalnirea va avea loc la Ateneul "Nicolae Balanescu" din Giurgiu, incepand cu ora 11:00, iar…

- Social Povești de viața, “spuse” de Muzeul Județean / “Noi daca intram in colectiv, am fost deportați degeaba!” mai 25, 2022 11:49 Fotografii de epoca reprezentand familia Danac in deportare. Familia era formata din urmatorii membrii: Sterea – bunicul considerat chiabur, fiind negustor de boi,…

- Consiliul Județean Maramureș va invita prin instituțiile de cultura din subordinea sa, respectiv: Muzeul Județean de Arta ”Centrul Artistic Baia Mare”, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Muzeul Satului, Muzeul de Științe Astronomice…

- Cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor 2022, Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» ofera publicului o noua expoziție temporara inedita de sculptura, grafica, pictura și fond documentar dedicata artistului Kondrak Carol. Astfel, sambata, 14 mai 2022, de la ora 18:00, publicul e invitat…

- FOTO| Familiile deportate de comuniști in Baragan: DRAMA prin care au trecut „dușmanii poporului” Familiile deportate de comuniști in Baragan: DRAMA prin care au trecut „dușmanii poporului” Fenomenul deportarilor a fost unul dintre cele mai mari tragedii din istoria Romaniei, de dupa cel de-Al Doilea…

- Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare», va invita la vernisajul Expoziției de Fotografie ”Impreuna”. Aceasta expoziție dorește sa defineasca trei genuri ale fotografiei contemporane: reportajul, fotografia de arhitectura și eseul fotografic. De-a lungul…

- Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare», va invita la vernisajul Expoziției de Fotografie ”Impreuna”. Aceasta expoziție dorește sa defineasca trei genuri ale fotografiei contemporane: reportajul, fotografia de arhitectura și eseul fotografic. De-a lungul…

- Iese la lumina inca o așezare din epoca bronzului, in apropierea castelului Bethlen din Chirales! Specialiștii de la Direcția Județeana pentru Cultura Bistrița-Nasaud și Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud au efectuat noi cercetari in teren, in luna martie. Scopul acestora a fost sa identifice și sa carteze…