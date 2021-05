Sunt restricții de circulație in Ungaria in perioada rusaliilor catolice. Ungaria nu va permite accesul camioanelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone pe teritoriul tarii in perioada Rusaliilor Catolice. Restricțiile sunt in vigoare de sambata, de la ora 23.00 (ora Romaniei), pana luni, la aceeași ora. Conform Politiei de Frontiera, in acest interval soferii de camioane vor avea obligatia sa stationeze in parcarile special amenajate. In perioada menționata, traficul de calatori si autoturisme prin punctele de trecere a frontierei se va desfasura in conditii normale. Politia de Frontiera le recomanda…