Rundele de finanţare pentru start-up-urile din România au crescut cu 27%, în 2020 (analiză EY) Numarul total al rundelor de finantare destinata start-up-urilor din Romania a crescut in 2020 cu 27% fata de anul anterior, iar suma capitalului local atras s-a majorat cu 20%, la nivel comparativ, reiese dintr-o analiza realizata de EY. Consultantii sustin faptul ca, in afara de activitatea UiPath si TypingDNA, ecosistemul antreprenorial din Romania ramane un incubator pentru start-up-uri inovatoare din sectorul aplicatiilor software pentru intreprinderi si cel al securitatii, care au inregistrat 38% din totalul investitiilor. Astfel, in drumul sau catre IPO, UiPath a inregistrat o noua runda… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia ecosistemului global de start-up-uri si a fondurilor de investitii a suferit din cauza recesiunii economice. Dar, chiar daca afacerile au scazut comparativ cu anul trecut, tranzactiile continua in favoarea jucatorilor consacrati.

- Pana astazi, 21 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 412.808 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 287.310 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea cazurilor de Covid-19 in Romania/SURSE…

- Klaus Iohannis a anunțat noi masuri stricte de restricție care ar urma sa intre in vigoare in perioada urmatoare. Președintele a prezidat ședința de Guvern și a anunțat ca circulația pe timpul nopții va fi interzisa, maștile vor fi obligatorii peste tot, in toata țara, targurile și piețele vor fi inchise,…

- Bilanțul anunțat miercuri, 28 octombrie, reprezinta un record absolut. In ultimele 24 de ore a fost inregistrat cel mai mare numar de infectari noi, raportate in Bihor și in țara. Totodata, potrivit datelor oficiale, miercuri a fost inregistrat un record al deceselor și al pacienților internați la ATI.

- Digitalizarea si robotizarea vor aduce peste 1 milion de locuri noi de munca in Romania pana in 2030, pe fondul schimbarilor fundamentale prin care trece va economia, estimeaza analistii de la Factory 4.0 & Frames.

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) trage un semnal de alarma cu privire la pericolul la care sunt supusi copiii, in contextul in care scolile din Romania au devenit adevarate focare de Covid, inregistrandu-se o crestere accelerata a numarului de infectati. FACIAS…

- ”Ma face sa ma gandesc la ce se intampla inainte sa mergi in cabina de vot și ce se intampla dupa ce ieși. Adica daca aglomerația și riscurile sunt mai mari afara sau inauntru. Cred ca mai degraba riscurile sunt afara daca distanțarea și masca nu sunt respectate”, spune Alexandru Rafila. Reprezentantul…

- 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, iși pregatește listarea la BVB: ”Este o etapa importanta din strategia de dezvoltare pe termen lung” 2Performant, companie romaneasca de tehnologie care opereaza platforma integrata de marketing afiliat cu același nume, iși pregatește…