Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua a caștigat primul meci jucat in Liga 4 in anul 2020, chiar cu rivala Dinamo, scor 9-1. Steaua nu iși mai permite inca un sezon ratat. Formația antrenata de Daniel Oprița a revenit cu forțe proaspete dupa cantonamentul din Antalya și a facut scor cu CS FC Dinamo. Golurile „militarilor” au…

- FR Rugby anunta ca, având în vedere starea de sanatate a jucatorilor, unii dintre acestia fiind diagnosticati cu virus gripal de tip B - contagios, tip A si un virus intestinal, în lotul care pregateste meciul cu Portugalia au intervenit câteva modificari. Astfel, au revenit…

- Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, sambata, la Tbilisi, cu scorul de 41-13 (8-6), de selectionata Georgiei, in Rugby Europe Championship, in primul meci al sezonului 2020. Partida a fost una echilibrata in prima repriza, gazdele desprinzandu-se insa decisiv dupa pauza pe fondul unui numar nepermis…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni selectionata Georgiei, sambata, la Tbilisi, in Rugby Europe Championship, in primul meci al sezonului 2020, potrivit news.ro.Dupa peste doua saptamani de cantonament la Izvorani si in Antalya, jucatorii pregatiti de Andy Robinson se afla acum in Georgia,…

- Echipa nationala de rugby a Romaniei s a reunit ieri pentru un stagiu de pregatire a debutului in Rugby Europe Championship 2020, primul meci urmand a fi contra Georgiei, in deplasare, pe 1 februarie.Ieri s au reunit, la Izvorani, jucatorii care evolueaza in campionatul intern 32 , carora li se vor…

- Nationala „Stejarilor” va pregati primul meci din Rugby Europe Championship 2020 (REC), contra Georgiei, in Antalya ( Turcia ). Stagiul de pregatire se va efectua in perioada 12-22 ianuarie. De altfel, joi, 9 ianuarie, jucatorii primei reprezentative care evolueaza in campionatul intern se vor reuni…

- Cristi Borcea a declarat ca niciodata nu a facut vreun blat in calitate de actionar al lui Dinamo si a dat exemplu un meci cu Steaua (actuala FCSB), condusa de nașul sau, Gigi Becali. Steaua avea nevoie de un egal cu Dinamo pentru ca, in ultima etapa, o victorie cu Gloria Buzau sa o faca campioana.…

- Echipa masculina de volei SCM „U” Craiova va disputa maine, de la ora 17.00, ultimul joc din campionat in acest an. Trupa lui Danuț Pascu va avea o misiune dificila in duelul de la Zalau, dar victoria ii poate readuce pe olteni pe podium. Partida va conta pentru etapa a 9-a din Divizia A1 . Gruparea…