- Atacantul polonez al echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, va lipsi de pe teren urmatoarele patru saptamani si, prin urmare, va rata dubla confruntare cu PSG din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, scrie France Football. Verdictul medicilor a venit marti seara cand in urma…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul mondial, a fost nevoita sa se retraga de la turneul Miami Open din cauza unei accidentari la umarul drept, a anuntat sambata site-ul WTA. In urma forfait-ului reprezentantei tarii noastre, adversara sa din turul al treilea al competitiei din Florida,…

- Atacantul român George Puscas a marcat din nou pentru Reading dupa o pauza de patru luni, marti seara, în meciul cu Blackburn Rovers, câstigat cu scorul de 1-0, pe teren propriu, în etapa a 34-a a ligii secunde engleze de fotbal.Puscas, care stat departe de gazon o lunga…

- Federatia "Solidaritatea Sanitara" va protesta timp de doua zile in fața Parlamentului impotriva Legii bugetului de stat pe 2021. Manifestația se va desfașura in timpul dezbaterii actului normativ pentru a...

- Model pentru Romania: Elevii din Germania pot alege sa repete anul școlar, din cauza pandemiei Parlamentul german a votat modificarea legii educatiei, astfel incat elevii pot opta sa repete anul scolar care a fost afectat de pandemie. Potrivit The Guardian, elevii scolilor din Berlin, capitala Germaniei…

- Fostul international neozeelandez James Parsons si-a anuntat retragerea din rugby la recomandarea medicilor, din cauza simptomelor persistente de comotie cerebrala, informeaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Parsons, in varsta de 34 ani, jucatorul echipei Auckland Blues, intentiona sa…

- Gabriela Ruse a anuntat, luni, ca nu va fi prezenta la primul turneu de Mare Slem al anului din cauza unei accidentari. „Anul 2021 nu incepe chiar asa cum mi-as fi dorit. Din cauza unei accidentari, nu o sa fiu prezenta la Australian Open. I hope to be back soon! (Sper sa revin curand – n.r.)”, a scris…

