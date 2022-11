Rugăciunea zilei de duminică. Te scapă de necazuri Rugaciunea zilei de duminica catre Maica Domnului reprezinta o rugaciune despre care se spune ca te scapa de necazuri și de boli. E o rugaciune puternica, pe care o puteți spune azi. Puteți incepe cu „Iti multumesc, Maicuta mea preiubita!”. Aceasta rugaciune este extrem de benefica tuturor oamenilor. Asa va asculta Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos rugaciunile noastre, luand seama la pacatele noastre și rugandu-ne sfinților Lui pe care i-a facut vrednici sa se impartașeasca cu harul Preasfantului Duh. Rugaciunea puternica catre Maica Domnului desface nodurile (necazurile). Rostește-o azi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

