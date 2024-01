Stiri pe aceeasi tema

- An de an pe data de 9 ianuarie credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Polieuct. Se spune ca astazi este bine sa i te rogi acestui sfant pentru iertarea pacatelor și eliberare de suferințe. Ce rugaciune e bine sa o rostești in momentele dificile.

- Craciunul sau ziua de 25 decembrie 2023, cand e sarbatorita nașterea Domnului Iisus Hristos, este una foarte importanta pentru creștini. De aceea, dincolo de slujba de la biserica, mulți dintre enoriași rostesc rugaciuni puternice. Nici copiii nu fac excepție. Iata mai multe rugaciuni de Craciun pentru…

- Credincioșii poarta prin intermediul rugaciunii un dialog cu Dumnezeu prin care fie Ii cer sanatate și lucruri bune, fie Ii mulțumesc pentru tot cea ce au primit de-a lungul timpului. Prin rugaciune, oamenii se simt mai aproape de Dumnezeu și feriți de cele rele. Iata una dintre cele mai eficiente rugaciuni…

- Intrarea in Biserica a Maicii Domnului este o sarbatoare importanta pentru creștinii ortodocși, celebrata in fiecare an pe 21 noiembrie. Sarbatoarea comemoreaza momentul in care Fecioara Maria, binecuvantata, a intrat in Templul din Ierusalim cand era copil. Iata rugaciunea pe care sa o rostești de…

- Astazi este praznuit Sfantul Proroc Avdie și se spune ca este bine sa re rogi acestui sfant, daca inca nu ți-au gasit liniștea sufleteasca și te simți copleșit de probleme. Cuvintele pe care este bine sa le spui astazi.

- An de an, credincioșii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Mihail și Gavril la inceputul lunii noiembrie, mai exact pe data de 8. Acești doi arhangheli ocupa un loc special in tradiția creștina și sunt considerați conducatorii cetelor de ingeri și calauze ale sufletelor pamantenilor in drumul lor spre…

- In fiecare an, pe data de 6 noiembrie, creștinii din toata țara il praznuiesc pe Sfantul Pavel Marturisitorul, originar din Tesalonic, care a fost secretar și diacon al Sfantului Alexandru. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi, pentru a fi ferit de rele.

- In agitația cotidiana, nevoia de a avea grija de cei dragi, in special de parinți, devine o prioritate. In acest context, rugaciunea se dovedește a fi un mijloc puternic prin care ne putem exprima recunoștința și grija fața de cei care au fost ghidul nostru de-a lungul vieții.