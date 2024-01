Stiri pe aceeasi tema

- Pe 14 ianuarie, credincioșii sarbatoresc Sfanta Nina, o figura venerata in tradiția creștina pentru minunile savarșite in numele credinței. Iata ce rugaciune e bine sa rostești maine daca vrei sa atragi miracole in viața ta.

- Artistul Poporului din Moldova Constantin Haret și soția sa - Maestru in Arte al Republicii Moldova, actrița a Teatrului Dramatic Rus de Stat "A.P. Cehov" Alla Tuz-Haret, prin intermediul portalului Noi.md i-au felicitat toți cetațenii Republicii Moldova cu prilejul Anului Nou care se apropie, dorindu-le…

- Craciunul sau ziua de 25 decembrie 2023, cand e sarbatorita nașterea Domnului Iisus Hristos, este una foarte importanta pentru creștini. De aceea, dincolo de slujba de la biserica, mulți dintre enoriași rostesc rugaciuni puternice. Nici copiii nu fac excepție. Iata mai multe rugaciuni de Craciun pentru…

- In Maramureș, Sfintele Sarbatori ne indeamna mereu sa ne intoarcem in copilarie. De la focul mocnind in soba, la mirosul cozonacilor rumeniți in cuptor, pana la vocile cristaline ale cetelor de colindatori care vestesc Nașterea Mantuitorului. Universul nostru maramureșean devine o expresie a creativitații…

- Duminica, 17 decembrie 2023, in așteptarea luminii sclipitoare a sarbatorii de Craciun, inimile noastre se deschid pentru a primi un dar unic in Foaierul Operei Naționale București, ”Craciunul Copiilor Mari și Mici”.

- Astazi este praznuit Sfantul Proroc Avdie și se spune ca este bine sa re rogi acestui sfant, daca inca nu ți-au gasit liniștea sufleteasca și te simți copleșit de probleme. Cuvintele pe care este bine sa le spui astazi.

- An de an, credincioșii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Mihail și Gavril la inceputul lunii noiembrie, mai exact pe data de 8. Acești doi arhangheli ocupa un loc special in tradiția creștina și sunt considerați conducatorii cetelor de ingeri și calauze ale sufletelor pamantenilor in drumul lor spre…

- Nu exista persoana care sa nu cunoasca macar o rugaciune inca de cand era copil. Exista o mulțime de cuvinte speciale pe care, daca le rostești cu credința, poți avea parte de har divin. Iata rugaciunea puternica pe care este bine sa o spui zilnic pentru a scapa de orice rau!