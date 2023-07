Stiri pe aceeasi tema

- Cum ne influențeaza sanatatea rostirea rugaciunii Tatal Nostru. Explicațiile cunoscutului medic Vlad CiureaCunoscutul medic neurochirurg, dr. Vlad Ciurea, a dezvaluit care este legatura dintre credința și sanatate. Ce se intampla in corpul tau atunci cand spui rugaciunea Tatal nostru.Mai exact, celebrul…

- Cine a fost Sfanta Maria MagdalenaSfanta Maria Magdalena este una dintre cele mai cunoscute și mai controversate figuri din Noul Testament. Ea este pomenita in calendarul ortodox la 22 iulie, ca fiind o mironosița (femeie care a adus mir la mormantul lui Iisus) și o apostola, adica o trimisa a lui Hristos…

- Sfanta Mare Mucenița ChiriachiSfanta Mare Mucenița Chiriachi este cea mai cunoscuta dintre sfinții pomeniți in ziua de 7 iulie. Ea s-a nascut in Nicomidia, intr-o familie creștina și bogata, parinții sai fiind Dorotei și Eusebia. A fost numita Chiriachi, care inseamna „duminica” in limba greaca, pentru…

- Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel pe 29 iunie. Este o sarbatoare importanta, marcata cu cruce rosie in calendarul ortodox in care credincioșii mulțumesc pentru darurile primite de Sus, se roaga pentru sanatate și rostesc o rugaciune puternica, despre care se spune ca…

- Daca te afli intr-o perioada grea a vieții tale, rostește rugaciunea de mai jos și vei vedea cum totul se va schimba. Dumnezeu te va ghida in toate deciziile pe care le vei lua, astfel ca totul se va schimba, daca vei avea inima deschisa.

- Oamenii știu deja ca rugaciunile sunt cheia spre multe reușite, iar ajutorul divin este cel care le aduce fericirea adevarata. Ei bine, o rugaciune are puterea de a te proteja de momentele rele din viața, indiferent de cat de grave sunt acestea. Iata cand trebuie sa o rostești daca vrei sa ii ai pe…

- Ce sfat ne dați noua, mirenilor, privind rugaciunea inimii? Ce sa facem noi ca sa ne rugam?Cercați, cercați, ca-i lucru bun. Nu este lucru mai bun ca acesta. Dar va trebuie pregatire ca sa puteți caștiga rugaciunea inimii. Nu-i cu neputința, dar trebuie rabdare multa. Dumnezeu ...