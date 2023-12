Stiri pe aceeasi tema

- Despre Sfantul Nectarie, praznuit in fiecare an pe 9 noiembrie, se spune ca aduce vindecare celor bolnavi de cancer, dar si ca asculta rugaciunile femeilor care nu pot avea copii. Printre nenumaratele daruri primite de la Dumnezeu, Sfantul Nectarie a fost preaslavit si cu darul facerii de minuni.

- Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil sunt cunoscuți in tradiția populara, conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor in drumul spre rai. Sfantul Arhanghel Gavriil este considerat mesagerul vestilor bune, intrucat el a fost cel care le-a vestit Sfintilor Parinti Ioachim si Ana nasterea…

- 1. Fii recunoscator lui Dumnezeu pentru darul vindecator pe care l-ai primit de la El, izvorat din puterea vindecatoare a Mantuitorului Iisus Hristos. 2. Cauta sa te intalnești cu Mantuitorul Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, prin slujirea celui in suferința și prin sporita…

- In fața amenințarii sau escaladarii unui conflict sau razboi, mulți oameni cauta confort și speranța in rugaciuni. Rugaciunile impotriva escaladarii razboiului pot fi o modalitate de a exprima dorința pentru pace și de a cere protecție și ințelepciune in fața situațiilor tensionate. Aceste rugaciuni…

- “Numai ce se inalta cu truda, prin jertfa, cu nenumarate greutati, are un inteles si un rost de durata” (Gheorghe Bratianu). De aici pornește mesajul nostru despre credința și speranța ca lucrurile frumoase și placute Domnului se fac in buna și frumoasa conlucrare cu oamenii frumoși la suflet prin care…

- Cea mai puternica rugaciune de Sfanta Parascheva. E facatoare de minuni și se rostește pe 14 octombrie. Sfanta Parascheva este praznuita anual pe 14 octombrie. Aceasta s-a nascut la Epivata, Boiados de astazi, pe tarmul Marii Marmara, in apropiere de Constantinopol, iar parinții ei au fost doi credincioși.…

- Cartile bisericesti vorbesc despre Sfantul Ciprian ca fiind un vrajitor iscusit. Acesta putea sa porneasca vantul, tunetele sau ploaia. Cu toate acestea, viata i s-a schimbat atunci cand a incercat sa-si dovedeasca puterea farmecelor impotriva fecioarei Iustina.

- Alegerea numelui unui copil poate parea o sarcina dificila. Din acest motiv, foarte mulți parinți opteaza pentru punerea a doua nume. Insa, parintele Cleopa atrage atenția și susține ca nu ar trebui puse doua nume. Iata care este motivul!De ce nu trebuie sa pui doua nume copilului la botezParintele…