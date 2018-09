Stiri pe aceeasi tema

- Șapte senatori democrați au solicitat Departamentului de Justiție american sa verifice activitațile avocatului personal al președintelui Donald Trump. Congresmenii vor sa știe daca Rudy Giuliani a respectat legile care reglementeaza activitatea de lobby pentru agenți straini, titreaza Politico. Giuliani…

- Sapte senatori democrati cer Departamentului de Justitie sa verifice daca Rudolf Giuliani a respectat regulile Foreign Agents Registration Act, in urma relatarilor recente din presa care sugereaza ca a „desfasurat o serie de activitati politice si de relatii publice in numele unor entitati straine“.…

- Sapte senatori democrati cer Departamentului de Justitie sa verifice daca Rudolf Giuliani, avocatul presedintelui Donald Trump, a respectat regulile Foreign Agents Registration Act (FARA), in urma relatarilor recente din presa care sugereaza ca a "desfasurat o serie de activitati politice si de relatii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus joi ca el nu comenteaza scrisoarea trimisa catre presedintele Klaus Iohannis de avocatul presedintelui SUA, Rudolph Giuliani, afirmand ca sunt atatia care “cred ca le stiu pe toate si isi dau cu parerea”. Toader a spus, totusi, ca Giuliani “e si el un om din…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, sustine ca subtextul "scrisorii caragialesti" trimisa autoritatilor de la Bucuresti de avocatul Rudolph Giuliani, pe care o caracterizeaza drept o "facatura penibila", "conspiratie propagandistica si manipulatorie",…

- Judecatorul Cristi Danileț comenteaza dur scrisoarea lui Rudolph Giuliani trimisa oficialilor romani, spunand intr-o postare pe Facebook ca „ai spune ca a fost scrisa in studiourile mocirla.tv.”.„Atatea prostii apar in scrisoarea lui Rudolf Giuliani, incat ai spune ca a fost scrisa in studiourile…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, scrisoare catre oficialii romani, in care cere verificarea protocoalelor secrete din justiție. Rudolph Giuliani, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani, printre…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunilor asupra judecatorilor: Prejudiciul adus statului de…