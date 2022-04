Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord. Ucraina susține ca a lovit acest crucișator cu rachete, insa rușii spun ca exploziile de la bordul navei au fost a

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi trebuit sa ajunga la Beijing, joi seara, într-o misiune diplomatica, însa la mijlocul drumului avionul s-a întors. Informația a fost facuta publica de Bild, care spune ca aeronava s-a întors de la jumatatea…

- Jurnalistii au fugit sa se adpaposteasca de bombardamentele puternice in orasul ucrainean Irpin, in timp ce armata i-a ajutat pe rezidenti sa fuga de rușii care se apropiau de capitala Kiev. S-au auzit bubuituri puternice in timp ce jurnaliștii au fugit sa se adaposteasca. Abandonand cladirile incendiate,…

- Autoritatile ucrainene au lansat duminica un site de internet care permite rudelor soldatilor rusi ucisi sa afle soarta acestora, in timp ce Moscova pastreaza tacerea cu privire la pierderile suferite in cea de-a patra zi a invaziei sale in tara, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Rusia a anunțat marți ca iși retrage unele trupe de la granița cu Ucraina, dupa ce a negat repetat planurile de a ataca, in ciuda comasarii a peste 130.000 de soldați, dar SUA și NATO au spus ca Rusia pare sa-și sporeasca prezența militara in loc sa o reduca. Ingrijorarile sunt ridicate intrucat o situația…

- Kremlinul precizeaza ca masa lunga care l-a despartit pe Vladimir Putin de Emmanuel Macron, intr-un summit privind Ucraina, la Moscova, viza sa impuna respectarea distantarii sociale, dupa ce seful statului francez a refuzat sa faca un test covid-19 in Rusia, relateaza AFP. Imagini cu cei doi presedinti…