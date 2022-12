Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, finanțatorul grupului de mercenari Wagner, care activeaza in razboiul din Ucraina de partea Rusiei, cere ca averile oligarhilor sa fie naționalizate pentru a susține efortul de razboi al Kremlinului, arata o analiza a understandingwar.org. Prigojin a cerut acest lucru la inmormantarea…

- Dmitri Rogozin, fost vicepremier rus si fostul sef al agentiei spatiale ruse Roscosmos, a fost ranit miercuri seara, in urma bombardamentelor ucrainene asupra orasului Donetk din estul tarii, au anuntat agentiile de presa rusesti. UPDATE „Sunt ranit. O bucata srapnel de 3×4 milimetri mi-a intrat deasupra…

- Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa are rolul de a preveni conflictele, de a administra crizele și vine cu soluții de reconstrucție pentru statele lovite de razboaie. Este instituția-cheie pe care Austria și-o dorește cu orice preț in contextul actual, cand in Europa a izbucnit un razboi…

- Pe masura ce iarna se apropie de Europa, iar Rusia iși susține bombardamentul asupra instalațiilor de energie și apa din Ucraina, statele membre ale UE sunt pregatite un nou aflux de ucraineni. „Scopul lui Putin este de a crea o criza a refugiaților și de a pune și mai multa presiune asupra noastra”,…

- Convinși ca vor fi zdrobiți de armata rusa in primele saptamani ale razboiului, ucrainenii sunt acum siguri pe propria victorie. Au de trecut insa o noua provocare: o iarna ce se anunța extrem de grea, in lipsa surselor de incalzire. Cum se vede conflictul din zona bombardata constant, supusa zilnic…

- Parasutistul rus Pavel Filatiev, care a dezertat in vara si s-a refugiat in Franta, a povestit pentru BFM TV care sunt problemele cu care se confrunta soldatii rusi din Ucraina, informeaza News.ro. Pavel Filatiev sustine ca sunt probleme la toate nivelurile. „Cu mancarea, de exemplu. Furam mancare de…

- O serie de rachete de precizie cu raza lunga de acțiune aeriana și maritima au fost lansate marți asupra instalațiilor militare de comanda și control și a sistemului energetic al Ucrainei, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, citat de Interfax.ru.„Astazi…