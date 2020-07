Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a anunțat, duminica dimineaca, ca atat el, cat și soția sa și copilul lor au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.Prefectul a precizat ca, deși el și soția a sunt asimptomatici, se vor interna la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.”In cursul serii de 4 iulie, am…

- Cristian Boureanu a ramas același domn, care continua sa iși rasfețe iubita prin cele mai de fițe localuri din Capitala. Insa, Laura nu mai pare deloc impresionata de absolut nimic, nici chiar de vorbele partenerului. Blonda aproape ca a adormit la restaurant, inconjurata de prietenii sai.

- Vasile Turcu ar fi avut probleme mari cu banii, dar și cu legea, fiind anchetat in mai multe dosare grele. Durerea cea mai mare a acestuia ar fi fost faptul ca amanta, Gabriela Grosu, pentru care facuse o adevarata pasiune, l-ar fi parasit și ar fi ramas și cu o mare parte din averea sa. Familia…

- Ziua de marți, 23 iunie, a venit cu o veste trista pentru admiratorii actorului Bogdan Caragea. Cunoscut ca unul dintre maeștrii scenei constațene, Bogdan Caragea se afla internat in spital, in Capitala. Soția sa, Luiza Sarivan, a cerut disperata ajutorul internauților pentru a reuși sa-și salveze jumatatea.

- Zvonul ca Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit nu contenește de cateva luni de zile. Cu toate ca cei doi nu au confirmat și nici infirmat nimic, tabloidele au speculat o separare și au venit chiar și cu dovezi. Lidia Buble și Razvan Simion au petrecut prima parte a paerioadei de izolare la dimiciliu…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Cazul a avut loc in satul Cobani, in timp ce copilul de 10 ani se juca impreuna cu fratele sau mai mic, in varsta de 6 ani. © Sputnik / Miroslav Rotari Baiatul de 6 ani care a disparut, este de negasit: Poliția cere ajutorul cetațenilor- FotoOfițerul de presa al…

- Aflata in izolare, Lavinia Pirva a decis ca acum are timp suficient pentru a se ocupa și de silueta ei. Soția lui Ștefan Banica a luat decizia ca pana la ziua de naștere a fiului ei sa fie mai slaba cu minim 4 kilograme. Cu o luna inainte ca Alexandru, fiul Laviniei cu Ștefan Banica, sa implineasca…

- Marina Prokopowicz, sotia lui Ilya Prigogine, laureat al Premiului Nobel pentru chimie in 1977, a incetat din viata sambata dimineata, la spitalul Delta din localitatea belgiana Auderghem, transmite news.ro.Potrivit dhnet.be, femeia avea 86 de ani si traia de mai mult timp intr-un camin de…