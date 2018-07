Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja a declarat, intr-un interviu din inchisoare, ca Elena Udrea trebuia „anihilata” prin dosarul Gala Bute pentru a se ajunge la Traian Basescu, el adaugand ca, atunci cand i s-au cerut denunturi impotriva fostului ministru al Turismului, i s-au cerut informatii si despre fostul presedinte.

- Rudel Obreja a declarat, intr-un interviu din inchisoare, ca Elena Udrea trebuia „anihilata” prin dosarul Gala Bute pentru a se ajunge la Traian Basescu, el adaugand ca, atunci cand i s-au cerut denunturi impotriva fostului ministru al Turismului, i s-au cerut informatii si despre fostul presedinte.

- Rudel Obreja a declarat, intr-un interviu din inchisoare, ca Elena Udrea trebuia „anihilata” prin dosarul Gala Bute pentru a se ajunge la Traian Basescu, el adaugand ca, atunci cand i s-au cerut denunțuri impotriva fostului ministru al Turismului, i s-au cerut informații și despre fostul președinte,…

- Elena Udrea a fost condamnata marți la șase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Rudel Obreja a primit cinci ani de inchisoare cu executare. Ion Ariton, fostul ministru al Economiei, a fost achitat. Tudor Breazu a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare. Deciziile Curții…

- Elena Udrea a fost condamnata, marți, de magistratii Curtii Supreme la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute pentru luare de mita si abuz in serviciu. Condamnare cu executarea pedepsei a primit si Rudel Obreja in acest dosar. Fostul sportiv va executa 5 ani de inchisoare pentru complicitate la…

- "A fost o hotarare a Guvernului (n.r. - organizarea Galei Bute). Imi pare rau. Si eu am vrut sa se faca Gala Bute. Nu am fost unul care sa spun sa nu boxeze campionul mondial in Rommania. A avut avizul ministrului Justitiei. Cred ca este calea revizuirii", a afirmat fostul presedinte Traian Basescu,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul in dosarul "Gala Bute". IATA DECIZIA DEFINITIVA in dosarul Gala Bute! Elena Udrea a fost condamnata pentru infractiuni de luare de mita si abuz in serviciu; a primit 6 ani de inchisoare cu executare! Rudel Obreja a primit 5 ani de inchisoare cu executare pentru…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat miercuri ca va solicita SRI detalii in privinta existentei unui plan de cooperare cu DNA in cazul dosarului "Gala Bute". Parlamentarii Comisiei SRI au luat act tot miercuri de o sesizare din partea fostului…