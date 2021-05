Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba despre cadoul perfect, Adrian Mutu nu mai ține cont de nimic, nici de regulile de circulație. Fostul fotbalist i-a pus gand rau „Legii” pentru a ajunge mai repede la magazinul cu bijuterii pentru a-i face pe plac soției sale cu o surpriza cu multe diamante. Paparazzii Spynews.ro l-au…

- Dragostea plutește-n aer pentru fiul lui Viorel Catarama, indiferent daca este pandemie sau nu. Ștefan Tudor Catarama și iubi roșcata au fost surprinși in ipostaze tandre, la un restaurant din Capitala. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au surprins imagini exclusive…

- Mai multe persoane in stare de ebrietate au fost depistate de polițiștii din Hincești in strada, unde chefuiau, aseara, in jurul orei 21:00. Polițiștii care patrulau zona au intervenit, iar cheful s-a transformat intr-un conflict intre petrecareți și oamenii legii.

- Cazul polițiștilor bucureșteni acuzați de tortura ia o intorsatura neașteptata. Unul dintre barbații care ar fost luat in toamna de pe strada, de mai mulți agenți din Capitala și dus la marginea orașului, unde ar fi fost batut cu cruzime și umilit a fost gasit mort in locuința unui cunoscut. Moartea…

- Șefi ai spitalului CF Witting din Capitala s-ar afla sub lupa procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1, care fac, vineri, o ridicare de documente de la instituția publica dar și o percheziție la o persoana juridica, informeaza surse judiciare pentru STIRIPESURSE. Potrivit acestora…

- Un adolescent din Capitala a fost reținut de oamenii legii, dupa ce ar fi jefuit un barbat beat in plina strada. Forțele de ordine au fost alertate in data de 28 februarie de catre un barbat, care a comunicat ca, in timp ce se deplasa pe bulevardul Moscovei, a fost deposedat de

- Un medic celebru din Romania aduce avertizari asupra evoluției lucrurilor in contextul pandemic. Acesta susține ca nu mai este mult pana cand Capitala se va inchide. Ce alte afirmații face specialistul? Afirmațiile dure ale unui medic: „Bucureștiul se va inchide” Situația a scapat din nou de sub control,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu îi acuza pe parlamentarii PNL și USR ca au inițiat un proiect de lege care va permite strainilor sa cumpere terenuri în România. Liderul PSD susține ca inițiativa legislativa elimina interdicțiile de înstrainare ale terenurilor agricole. Președintele…