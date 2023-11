Stiri pe aceeasi tema

- "Pretul de platit pentru numarul mare de ostatici care sunt in mainile noastre este de a goli inchisorile de toti detinutii" palestinieni, a declarat purtatorul de cuvant militar al Hamas, Abu Obeida, intr-o inregistrare video difuzata de postul de televiziune al gruparii islamiste, Al-Aqsa."Daca inamicul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a spus, luni, ca sefii diplomatiilor din Uniunea Europeana se coordoneaza „strans” ca sa gaseasca solutii pentru eliberarea tuturor ostaticilor luati de gruparea terorista Hamas, informeaza Agerpres.

- Hamas a declarat ca lucreaza cu „mediatori” pentru a elibera ostaticii civili pe care i-a rapit in timpul atacului sau asupra teritoriului israelian din 7 octombrie si i-a tinut de atunci in Fasia Gaza, transmite AFP. Intr-o declaratie data publicitatii dupa eliberarea a doi ostatici americani, miscarea…

- Imagini publicate de Hamas arata cum militanții țin in brațe copii israelieni in timpul masacrului de sambata din kibuțul Holit, cand gruparea s-a infiltrat in sudul Israelului. Clipul de propaganda vrea sa sugereze ca gruparea are compasiune pentru micuți. Imaginile au fost inregistrate in timp ce…

- Protest la Tel Aviv, in fața Ministerului Apararii! Rudele ostaticilor israelieni cer demisia lui NetanyahuUn protest este in desfașurare, sambata, in fața Ministerului Apararii din Tel Aviv, acolo unde membri ai familiilor persoanelor ținute ostatice de Hamas cer demisia premierului Benjamin Netanyahu.…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a lansat un proces de negocieri cu Hamas in vederea obtinerii eliberarii ostaticilor israelieni rapiti de gruparea islamista, a declarat miercuri seara o sursa oficiala pentru AFP. „Sunt pe cale de a negocia pentru a obtine eliberarea ostaticilor”, a afirmat…

- Razboiul din Israel a ajuns și in marile orașe europene. La Londra, grupurile de susținatori ai Palestinei și Israelului s-au ciocnit pe strazi și la metrou. Poliția a fost nevoita sa intervina in forța.Cei care susțin acțiunile gruparii teroriste Hamas au aprins torțe și fumigene. Aceștia s-au luptat…

- Este a treia zi de razboi in Israel, iar teroriștii din Hamas continua sa ia ostatici soldati si civili israelieni. Printre soldații israelieni rapiți se numara și femei cu pregatire militara. Cum erau acestea ironizate? Israelul inroleaza femeile in armata Israelul se numara printre puținele țari care…