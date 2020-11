Ruby, testată pentru COVID-19. Cum se simte artista? Azi, 9 noiembrie, Ruby a fost testata pentru COVID-19. Solista a fost nevoita sa-și faca analizele pentru a putea intra pe platourile de filmare ale competiției Chefi la Cuțite. „Am vrut sa va arat ca se poate sa ma trezesc și la 9:15, chiar sa ajung la timp, sa fiu punctuala. Trebuie sa-mi fac testul pentru COVID”, a marturisit Ruby in mediul online. Ruby, testata pentru COVID-19. Cum se simte artista? Cantareața se simte bine, sanatoasa, testul fiind o simpla precauție inainte de filmari. „Unul nazal și unul faringian. Vom recolta de trei ori nazal și de doua faringian”, i-a spus asistenta solistei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 6 zile petrecute in spital, Andreea Balan (36 de ani) a fost externata duminica, 8 noiembrie. Artista s-a internat la inceputul lunii, dupa ce a simțit dureri puternice in zona abdominala. Solista a avut un abces abdominal pe care medicii au reușit sa-l dreneze inainte de a interveni chirurgical.…

- Pentru cei care se uita la PRO TV, numele de Cristina Joia este unul cunoscut. Cristina Joia face parte dnin echipa show-ului ”Visuri la Cheie”, difuzat de postul din Pache Protopopescu. Din pacate vedeta a avut mari probleme de curand. Cristina Joia, internata de urgența la spital Pentru fanii ”Visuri…

- Cristina Joia, designer la emisiunea „Visuri la cheie“ de la ProTV, a fost batuta sambata seara, intr-un magazin de pe Calea Serban Voda din Capitala, de catre o soferita careia ii reprosase ca a blocat trecerea de pietoni si parcarea magazinului.

- Totul s-a intamplat intr-un magazin aflat pe Calea Serban Voda. Cristina i-a reprosat unei femei ca a blocat cu masina o trecere de pietoni si, totodata, parcarea magazinului. De la un simplu repros pana la o lovitura care a desfigurat-o, la propriu, pe realizatoare a fost un singur pas. Femeia…

- VISURI LA CHEIE 4 NOIEMBRIE 2020 LIVE VIDEO Pro TV. Tot mai des auzim de cazuri in care copiii sunt abandonați de parinții lor. Cauzele sunt multiple, insa cand doi copii se trezesc, dintr-o data, ca nu mai fac parte din familia lor e greu sa le dai puterea sa se ridice, sa mearga inainte și sa urmeze…

- Codin Maticiuc a anunțat sambata, 31 octombrie, intr-o postare pe Facebook, ca este infectat cu noul coronavirus. „Am covid19. Nu, nu este o gluma macabra de Valentine’s Day. Este o realitate. Una de care m-am ferit de cand a inceput pandemia cat de mult am putut. Aproape ca regret acum ca n-am fost…

- Recent, artista Ruby (31 de ani) a publicat in mediul online un videoclip in care este surprinsa in rochie de mireasa. In descrierea respectivului videoclip, solista a scris „DA!”. In secțiunea de comentarii, parerile sunt imparțite. Pe de o parte sunt cei care o felicita: „Casa de piatra!! ???? ; Pisica…

- Aseara, Dragos Bucur, Cristina Joia, Laura Boghiu si Omid Ghannadi au ajuns in Calarasi, unde au redat speranta unor oameni care-si pierdusera bucuria din suflet. Familia Lefter traia intr-o casa care apartinea ocolului silvic si, dupa moartea tatalui, urma sa ramana pe drumuri. Echipa le-a oferit copiilor…