Ruby, super sexy în noul videoclip. Pe Smiley l-a luat gura pe dinainte. "Foarte bună..." VIDEO Toți s-au intrebat unde este rochia, caci Ruby a incins spiritele in outfituri sumare, scrie okmagazine.ro. A renunțat la prejudecați și a filmat cele mai indraznețe scene din cariera sa, iar daca pana acum imaginile din videoclipurile "Nu pune la suflet" sau "Buna, ce mai zici?" vi se pareau sexy, stați sa le vedeți pe acestea Videoclipul pentru piesa "Rochia mea" este cel mai hot, atat de hot ca a atras reacții pozitiv chiar și din partea colegilor de breasla. Nu doar fanii sunt curioși sa vada cel mai nou clip al cantareței, ci și unul dintre cei mai de succes artiști din Romania. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

