Ruby, primele declarații despre operația suferită: ”Nu am avut grijă de intervenție” Ruby și-a operat din nou sanii. Dar cu ce probleme se confrunta, de fapt, bruneta? Iata ca din cauza neatenției, lucrurile s-au agravat pentru ea. Ruby, primele declarații despre operația suferita Ruby a speriat pe toata lumea, dupa ce ieri seara s-a filmat pe un pat de spital, iar mai apoi in scaun cu rotile. […] The post Ruby, primele declarații despre operația suferita: ”Nu am avut grija de intervenție” appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare selecționer al naționalei Romaniei, Anghel Iordanescu, este momentan suspect de COVID-19 dupa ce a prezentat mai multe simptome specifice virusului chinezesc. Anghel Iordanescu, in varsta de 70 de ani, este suspect de COVID-19, dupa ce fostul selecționer al naționalei Romaniei a prezentat…

- Șoc in lumea mondena, dupa ce au aparut primele declarații ale vaduvei ciobanului mort in accidentul care ar fi fost provocat de Veronica Magureanu! Femeia urmeaza sa nasa și este hotarata sa ceara daune pentru copiii ei!

- Brigitte sustine ca isi asuma toata vina si regreta faptul ca Robert nu intelege ca aceasta ii doreste doar binele. Mai mult decat atat, aceasta a adaugat ca il iubeste foarte mult, chiar daca nu a stiu sa arate. Citeste si: Robert, fiul lui Brigitte Pastrama, dezvaluiri cutremuratoare. A…

- Augustin Viziru și iubita lui, in varsta de 26 de ani, au devenit parinți in urma cu o saptamana. Actorul a publicat atunci, prima imagine cu micuța lui. Invitat in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, alaturi de mama sa, acesta a vorbit pentru prima oara despre cum este femeia care i-a daruit primul copil.„E…

- Mihai Onila a oferit primele declarații dupa separarea de soție. Artistul a ramas acum fara tot ce iubea. Și-a pierdut fiica in urma cu patru ani, iar acum doua luni, el și soția lui au hotarat sa iși continue viața pe drumuri separate.

- Margherita de la Clejani a decis sa faca schimbari importante in viața ei, dupa ce in urma cu doar cateva saptamani, a fost implicat intr-un scandal, in urma unui accident rutier pe care l-a provocat. Artista a fost suspecta ca ar fi consumat droguri, in acel moment. Acum, fiica Clejanilor a luat o…

- Prezentatoare emisiunii ”Te cunosc de undeva”, Alina Pușcaș, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, dar susține ca este asimptomatica. Ea arata ca nu a avut niciun fel de probleme de sanatate și chiar se mira pentru ca n-a fost alaturi de colegi la filmari, in perioada in care aceștia s-au imbolnavit.Citește…

- Veștile proaste ale zilei vin din Ucraina, unde Olena, soția președintelui Volodimir Zelenski, a fost diagnosticata pozitiv cu noul coronavirus. Șeful statului și cei doi copii ai cuplului au fost testați și ei, rezultatele fiind negative.