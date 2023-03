Stiri pe aceeasi tema

- Medicii legisti au emis primele concluzii privind cazul tanarului cercetator in varsta de doar 28 de ani care a murit, miercuri, in timp ce era pregatit de medici pentru o interventie chirurgicala la cot la Spitalul Municipal Vatra Dornei, potrivit monitorulsv.ro. Valeriu Stoilov-Linu, in varsta de…

- Miruna de la Mireasa sezonul 6 a avut o reacție destul de dura cu privire la anumite persoane din mediul online care incearca sa afle informații de la ea, prin diferite modalitați pe care ea le considera nedrepte.

- Un incendiu a izbucnit la o gospodarie din Archiud. S-au mobilizat mai multe forțe salvatoare, insa o femeie nu ar fi reușit sa scape. Un apel la 112 anunța un incendiu izbucnit la anexa unei gospodarii, in Archiud. Au fost trimise mai multe forțe salvatoare. Mai exact, la locul solicitarii au fost…

- Diana Șoșoaca a povestit in lacrimi despre moartea bunicii sale, dar și despre cum a trebuit sa iși mute fata la alta școala, din cauza presiunii sistemului. Copii mei sufera foarte mult, Andrei a suferit dupa ce m-am dus in vizita la SRI și SIE, i-au inscenat consum de alcool. Nu i se aratat etilotestul,…

- Dan Negru, vedeta Kanal D, ne-a oferit un interviu exclusiv, pentru Playtech Știri, in care ne-a vorbit despre subiectele fierbinți ale zilei, din politica, biserica și televiziune. Ii acuza pe politicienii romani de eșecul aderarii Romaniei in Spațiul Schengen, dar și de lipsa de interes fața de Republica…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a urcat spectaculos de pe locul 10 pe locul 2 in topul vizibilitatii membrilor Guvernului pe luna noiembrie, in timp ce ministrul de Interne Lucian Bode a coborat de pe locul 2 in octombrie pe locul 8. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu urca mai multe pozitii,…

Un copil de 11 ani și bunica, in varsta de 66 de ani, au fost loviți de o mașina pe trecerea de pietoni, din Tulcea, de un șofer in varsta de 19 ani, care nu a oprit mașina la timp.