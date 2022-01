Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Darclee, fosta membra a trupeu A.S.I.A. are o relație in care este fericita, insa nu iși dorește sa faca copii. Artista a dezvaluit motivul pentru care nu iși dorește sa faca acest pas momentan.In varsta de 38 de ani, Sorana a trecut printr-o mare dezamagire in dragoste, atunci soțul a inșelat-o…

- Sute de locuitori ai orașului Intorsura Buzaului s-au adunat in Parcul central din localitate, duminica dupa amiaza, in ajunul sarbatorii Sfantului Nicolae, pentru a fi martori la un moment special ce a avut loc in urbea de la poalele Ciucașului, pentru prima data: aprinderea iluminatului festiv…

- Rihanna a ales sa poarte o rochie lunga, fara spate și implicit, fara sutien, care i-a evidențiat corpul, in timpul ceremoniei prin care a fost onorata ca și erou național al Republicii Barbados. Artista a putut fi fotografiata langa Prințul Charles și langa noul președinte, Sandra Mason.

- Recent, Adda a vorbit deschis despre planurile de viitor atat pe plan personal, cat și profesional. Celebra cantareața și-ar dori sa lanseze o carte autobiografica și alte piese muzicale care sa devina hituri. In plus, artista nu exclude varianta de a mai avea inca un frate sau o sora pentru Alex, fiul…

- Fiindca in Romania existau prea puțini perverși in libertate, judecatorii au decis sa mai scoata unul din arest la domiciliu: și nu orice pervers, ci unul competent, care a facut trei victime, o fata și doi baieți.

- Maria Dragomiroiu a facut furori in weekend, in America, la nunta lui Gheorghe Gheorghiu cu Gabriela Bancescu. Cantareața de muzica populara și Bebe Mihu, soțul ei, au fost nași. Cei doi n-au lipsit nicio secunda de pe ringul de dans, artista fiind cea care a atras toate privirile. Pe 14 noiembrie,…

- Gabriela Prisacariu stralucește astazi, 24 octombrie, și la propriu și la figurat, caci pe langa emoțiile pe care le-a avut la botezul fiului sau, blondina a luat ochii tuturor cu o ținuta spectaculoasa. Soția lui Dani Oțil a mizat pe un decolteu foarte generos.

- Anda Adam a divorțat in acest an de fostul ei soț, insa cantareața și-a gasit rapid fericirea in brațele altui barbat. Acum artista se gandește sa devina din nou mama și spune ca vrea neaparat sa faca acest pas.