Rusia insista de un an de zile ca a rezistat masurilor punitive adoptate de Occident in reactie la invazia sa din Ucraina, citand ca dovada rezistenta rublei, care, dupa ce s-a prabusit in urma ofensivei, s-a apreciat considerabil in timpul verii si toamnei, intarita in special de cresterea preturilor petrolului. Dar, dupa un an de sanctiuni si in conditiile in care Europa a renuntat in mare parte la gazul rusesc si a impus un plafon pretului de achizitionare a petrolului rusesc, perspectivele economiei rusesti sunt mai sumbre, Vladimir Putin insusi declarand saptamana trecuta ca se asteapta la…