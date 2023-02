Rubla a coborât la minimul ultimelor zece luni față de dolar Rubla rusa a atins joi un minim al ultimelor 10 luni, de aproape de 75 de unitați pentru un dolar, fiind afectata de intrarile mai mici de venituri in valuta din exporturile de petrol și gaze și de ingrijorarile legate de o posibila noua runda de sancțiuni ale UE impotriva Moscovei, transmite Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

