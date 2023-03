Stiri pe aceeasi tema

- Timișoreanul Alexandru Ciubotaru, cunoscut melomanilor grație numelui de scena Megga Dillah, a lansat recent un nou episod din sesiunea de inregistrari MFR live, care iși propune sa coaguleze scena muzicala din vestul Romaniei și care a fost inițiata de colectivul timișorean MCs United. Megga Dillah…

- Coma lanseaza melodia “Naufragii”, in colaborare cu Maru, piesa care se va regasi pe urmatorul material discografic, “Acordul parintilor”, programat pentru 7 aprilie 2023. “Pentru Naufragii, a cincea piesa de pe Acordul Parinților, am “navigat” și mai departe decat pana acum, in dorința de a ii gasi…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat joi in a doua si ultima lectura proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toate legile Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, informeaza Deschide.md, Radio Chisinau si Newsmaker.

- Deputati ai Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) au inregistrat in parlament un proiect de lege ce prevede ca in textele legilor Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, sintagma 'limba moldoveneasca' sa fie substituita cu 'limba romana', transmite Moldpres.

- Elevii ciclului primar de la Liceul Teoretic ”Henri Coanda” vor participa, vineri, 10 februarie, la concursul județean Caravana cuvintelor.„Caravana cuvintelor” este un concept educațional care are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiție și performanța a studiului la disciplinele prevazute…

- Tandemul Kovacs-Keizer care conduce dictatorial și discriminator municipiul Carei ne ofera o mostra de creativitate de aceasta data. Pe site-ul oficial al organizației guvernamentale UAT Municipiul Carei apare expresia ,,Hotararile Autoritații Delibirative,, cuvantul ,,delibirative,, fiind se pare…

- Olimpiade școlare 2023: Etapele și datele la care sunt organizate olimpiade școlare in acest an Ministerul Educației a publicat calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare ce se desfașoara in acest an, relateaza alba24.ro. Majoritatea etapelor județene sunt organizate in luna martie. OLIMPIADE…