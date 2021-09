Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu probleme de depresie sau anxietate pot beneficia de psihoterapie gratuita, apeland la programul desfașurat de depresHUB. In cadrul campaniei „Transformam lacrimile in zambete”, inițiata de depreHUB, 200 de romani vor fi integrați in programul de psihoterapie de criza și vor primi suport…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca reglementarea prin care elevilor nu li se vor mai cere date despre ocupatia parintilor va ajuta la o evaluare „obiectiva” a acestora si va „promova un acces echitabil la educatie” al tuturor copiilor. Potrivit lui Sorin Cimpeanu, datele despre profesia…

- Parasirea casei parintești este considerata o etapa importanta in tranziția de la copilarie la maturitate. Motivele care stau la baza acestui pas pot varia, spune Eurostat. De la a fi independent din punct de vedere material pana la a studia, sau a se casatori, toți sunt factori ce influențeaza acest…

- Trecerea frontierelor UE, cu certificatul digital Covid: Intrebari frecvente și raspunsuri de la Guvern Incepand cu data de vineri, 13 august, pentru trecerea granițelor la nivelul țarilor Uniunii Europene, vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinarii, trecerii prin boala și ale rezultatului…

- Teo Trandafir a fost intotdeauna o persoana deschisa și nu a evitat sa dea detalii atat din viața profesionala cat și personala, scoțand la iveala amanunte pe care puțini le știu despre ea. Prezenta in podcastul lui Alex Velea și al Antoniei, moderatoarea de la Kanal D a povestit cu lux de amanunte…

- Reprezentantii Inspectoratului Situatii de Urgenta Iasi au informat ca in cursul noptii de joi spre vineri, un echipaj de interventie cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor SMURD, impreuna cu doua echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, au intervenit la un accident…

- De anul viitor elevii ar putea fi vaccinați anti-Covid in școli. In cazul grupei de varsta 12-15 ani, va fi nevoie de acordul parinților Sorin Ion, secretar de stat din Ministerul Educației a spus ca, incepand de anul viitor, elevii ar putea fi vaccinați anti-Covid in școli. Pentru ca acest lucru sa…

- Crescatorii de bovine vor beneficia in acest an de o schema de ajutor de stat, in valoare de peste 225,5 milioane de lei, pentru sustinerea activitatii in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, masura fiind aprobata de Executiv, a anuntat Ministerul Agriculturii. Conditiile de eligibilitate…