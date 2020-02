Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea apicultorilor romani se finalizeaza cu producerea, in general, a unor produse apicole și, in special, a unor cantitați de miere. Pentru a-și asigura subzistența și venituri pentru desfașurarea viitoarelor activitați apicole sau de alta natura, apicultorii trebuie sa vanda aceste produse…

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey s-a clasat in fruntea topurilor americane pentru prima data in 25 de ani, scrie news.ro.Piesa a ocupat locul intai atat in clasamentul revistei Rolling Stone, cat si in Billboard Hot 100 de saptamana aceasta, scrie Variety.…

- Dupa ce a reușit sa atinga succesul international in mai puțin de un an, ALMA, artista din Bulgaria, in varsta de 16 ani, lanseaza noua ei piesa – „Out of Control”, in colaborare cu Virginia Records. “Out of Control” vine dupa debutul artistei cu piesa „Perfect” și single-ul „Don’t Know”. La scurt timp…

- Jean Gavril, unul dintre cei mai nonconformiștiartiști din Romania, și Feli lanseaza videoclipul piesei „Ultimul val” careeste deja un hit la radio și in online. Peste 30 de ore de filmare, farapauze și fara somn, 4 locații diferite in Chișinau, o echipa de producție formatadin peste 20 de oameni, o…

- Cezar Guna, artist Global Records, lanseaza videoclipul piesei „Cerculețe” – cu un vizual cinematic, dominat de nuanțe de roșu, in care expresivitatea artistului este pusa in prim-plan. Melodia vorbește despre iubire și pasiunea pentru mașini. „Piesa este un mare film. Eu, fiind pasionat de mașini,…

- Seria THE SESSION incepe cu Roxen și videoclipul piesei I don’t care. Clipul o reprezinta foarte bine pe Roxen, a carei atitudine completeaza intregul concept artistic. Artista are un look fresh, stylish, iar vocea ei inconfundabila e perfecta pentru ritmul pop-trap al melodiei I don’t care. “THE SESSION…

- Roxen, artista Global Records, a reușit in numai cateva luni de la lansare sa fie in topurile muzicale atat din țara, cat și din strainatate. Piesa You don’t love me, SICKOTOY feat Roxen, se aude la...