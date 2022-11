Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ doua luni, Mioara Roman a suferit o operație chirurgicala destul de complicata. Oana Roman a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei ei. Cum se simte in aceste momente. Vedeta a postat și cateva imagini.

- Roxana Vașniuc trece prin momente grele. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit un inerviu de-a dreptul emoționant. Cu ochii in lacrimi, blondina a povestit cat de greu ii este in aceasta perioada. Este foarte afectata de problemele de sanatate cu care se confrunta femeia care i-a dat…

- Ella Tina trece prin momente cumplite dupa moartea mamei ei. Ce spunea bruneta despre problemele grave de sanatate cu care s-a confruntat femeia care i-a dat viața, in exclusivitate pentru Antena Stars. Cu ce boala nemiloasa s-a luptat pana la ultima suflare.

- Oana și Catinca Roman au oferit un interviu, la dublu, pentru Antena Stars. Cele doua surori au spus cum se susțin reciproc, și cum iși sunt alaturi in clipele grele. Catinca Roman a vorbit și despre moartea tatalui sau, iar Oana Roman a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei lor, Mioara Roman,…

- Actorul Alexandru Arsinel este internat la Spitalul Universitar din Capitala, din cauza unor escare specifice celor care stau mult la pat, nefiind vorba despre o agravare a afectiunii sale de fond, au declarat pentru News.ro surse medicale. Conform surselor citate, actorul in varsta de 83 de ani a fost…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Stephan Pelger a vorbit despre starea de sanatate a mamei sale. Celebrul designer a precizat ca mama lui se afla in Germania, iar acolo este ingrijita foarte bine. Iata ce a mai declarat!

- Oana Lis a participat la petrecerea VIVA! Influencers 2022, care a avut loc miercuri seara, in București. OIntr-un interviu pentru wowbiz.ro, ea a dezvaluit ca a ieșit din casa, al distracție, la indemnul lui Viorel Lis, care de o luna de zile nu a mai ieșit din casa. Are probleme de sanatate, urmeaza…