Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta braziliana a echipei PSG a fost suspendata pentru finala Cupei Frantei, dupa ce a primit un cartonas galben in meciul cu Montpellier din semifinale, informeaza AFP. Miercuri, Neymar a intrat in minutul 86, in locul lui Florenzi, si a fost avertizat in minutul 90. Meciul, terminat 2-2,…

- Clipe de emoție pentru Lidia Buble! Cantareața a izbucnit in lacrimi pe rețelele de socializare și le-a spus fanilor ce i s-a intamplat. Vedeta nu s-a putut abține și le-a oferit admiratorilor sai motivul pentru care plange, majoritatea fiind și ei emoționați dupa ce au aflat. Lidia Buble a izbucnit…

- O noua eliminare a avut loc la „Survivor Romania” 2021. Concurenta care a parasit competiția in ediția din 9 mai a concursului e Irisha, Irina Ceban , din echipa Faimoșilor. In saptamana care a trecut, propuși spre eliminare la „Survivor Romania” 2021 au fost Irisha, Elena Marin, Sorin Pușcașu și Bogdan…

- Giulia Anghelescu este casatorita de peste opt ani cu Vlad Huidu și impreuna au doi copii. Sunt fericiți cu relația pe care o au acum, insa nu mereu a fost așa. Vedeta a marturisit prin ce au trecut cei doi in urma cu ani de zile, cand au fost desparțiți un an și jumatate. In 2012 cei doi s-au casatorit,…

- Roxana Dobrițoiu nu știe ce sa mai creada de cand și-a gasit mașina avariata de trei ori in doar cateva zile. Nepoata lui Adi de la Valcea a povestit pentru Antena Stars ca și-a descoperit autoturismul in parcare cu cauciucul taiat și ca ia in calcul ipoteza ca cineva poate ii vrea raul, deși și-ar…

- Odata cu implementarea noilor masuri restrictive deplasarile in afara locuinței vor fi restricționate in anumite intervale orare. Cetațenii vor putea ieși din case in anumite intervale orare doar daca au un motiv bine intemeiat. Motivul trebuie sa fie justificat intr-o declarație pe proprie raspundere…

- Mirela Vaida, indragita prezentatoare de la Acces Direct, s-a enervat in direct, in timpul emisiunii. Vedeta a decis sa-și spuna public supararea și a facut declarații fara perdea in acest sens. Care a fost motivul ce a dus-o la supararea Mirelei Vaida.

- Diana Bart este mama a doua fetițe și deși la cea de-a douasarcina a riscat enorm, vedeta de la Prima TV a reușit sa aduca pe lume uncopil sanatos. Insa, aceasta nu mai poate ramane insarcinata, iar medicii i-auinterzis sa mai faca asta. Mai mult, puțini știu ca vedeta a pierdut o sarcinainainte de…